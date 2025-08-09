El PP solicita al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei de los últimos cinco años

El PP ha solcitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años. ... Así lo ha confirmado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien recuerda que el Ejecutivo ha adjudicado contratos de servicios sensibles a empresas chinas, como Huawei o Hikvision, que incluyen desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras situadas en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, prácticas que suponen un riesgo de espionaje

Por ello, el Partido Popular también solicita la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles para que aclaren la situación. Además, también pide la comparecencia del máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que dé explicaciones sobre estos contratos. «Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno«, subraya Bravo.

Además, el popular destaca la Proposición de Ley que ha presentado su partido en el Senado para que el sistema alimentario sea considerado un ámbito estratégico y esencial para nuestra actividad económica: «Nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector pesquero necesitan ese apoyo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en materia de aranceles en el ámbito internacional».

Críticas a Illa

Por otra parte, critica los intentos de Salvador Illa de «tapar» la financiación singular de separatistas con cuestiones como el dumping fiscal. «Esos son los argumentos que utilizan para intentar desviar la atención hacia lo realmente importante, que es que los españoles estamos sufriendo un auténtico infierno fiscal», recalca.

bravo va más allá e incide en que, si se compara el año 2024 con el 2018, «el conjunto de españoles hemos pagado 140.000 millones más en impuestos y cotizaciones sociales; si analizamos los seis primeros meses con datos de la Agencia Tributaria -entre impuestos y cotizaciones-, hemos pagado otros 18.000 millones más; y, si hacemos una proyección a final de año, hablaremos de 170.000 millones de euros más que pagaremos los españoles en el año 2025 en comparación con el 2018»

Para los populares, esto significa menos poder adquisitivo, principalmente para las rentas medias y las rentas más bajas, que tendrán mayores dificultades para pagar la cesta de la compra y los recibos de la luz, del agua y del gas, o para poder disfrutar de unas vacaciones.