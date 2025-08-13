LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

Bendodo defiende la gestión de las comunidades del PP y carga contra el Gobierno

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

Con España ardiendo por los cuatro costados -el Gobierno cifra en 14 los incendios, que afectan a siete comunidades autónomas-, la responsabilidad por la gestión ... de su extinción vuelve a convertirse en motivo de disputa política. El PP focaliza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de visita en Almería, las críticas por la situación, especialmente por los mensajes en tono jocoso que realizó el pasado lunes por la noche relacionando los incendios en Cádiz con el lugar de veraneo del presidente de la Junta de Castilla y León. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, le ha instado este miércoles a «pedir perdón» o dimitir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  6. 6

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  7. 7 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir