El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

Óscar Puente se reafirmó este miércoles en sus ataques a a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía por la gestión de los incendios ... que han arrasado ya miles de héctareas y se han cobrado la vida de dos personas. «No voy a dar un paso atrás», aseveró a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcía. «¿Dónde está hoy Juanma Moreno? ¿Es tan grave pedirle que esté al pie del cañón cuando hay incendios? Es mi tierra, Castilla y León, la que también se está quemando. Zamora ya lo sufrió hace tres años y desde entonces -aseguró- no ha cambiado nada. Es la misma desidia».

El titular de Transportes expresó su malestar porque se le haya «lapidado» por manifestar públicamente su «indignación» por la ausencia de los presidentes Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno cuando sus comunidades arden en llamas y dejó claro que «no me he cachondeado de nada ni he hecho ninguna broma con nada porque esto no tiene ninguna gracia». «Yo lo que he expresado es mi indignación. Y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otras la expresan de otra. A mí, generalmente, me sale la ironía y sarcasmo. Y eso es lo que he utilizado en este caso», argumentó.

Puente estaba acompañado del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien se unió a las críticas que lleva lanzando desde hace días su compañero en el Consejo de Ministros. «Este Gobierno -dijo- no elige las emergencias y las crisis. Pero sí puedes elegir cómo hacerles frente«. Bolaños buscó el contraste entre el PSOE y el PP a la hora de encarar este tipo de emergencias y recordó que »cuando la erupción del volcán de La Palma, el presidente Sánchez estaba en unas horas allí«. Los mismo con la dana el pasado octubre. »En un par de horas estábamos reunidos diferentes ministros y en contacto con el presidente del Gobierno que venía de un viaje a la India«, insistió. Al igual que con el apagón: »en una hora y media estaba reunido el Consejo de Seguridad Nacional».

A diferencia del titular de Justicia, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha seguido la estela de la minsitra, Elma Saiz, desmarcándose de los ataques y reclamando «unidad» a todas las administraciones.