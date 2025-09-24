La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato en la sesión de control ... del Congreso. Los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias», mientras que el Gobierno ha echado en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

Horas antes de que la Cámara baja debata su reprobación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP de «utilizar a las víctimas» y de «generar alerta con bulos». «Desde que gobierna Pedro Sánchez, las mujeres están más protegidas», ha dicho Redondo, que ha defendido su gestión en esta crisis. «Es radicalmente falso que alguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada, como ustedes han dicho», ha continuado la ministra. «Las mujeres tienen que saber que están protegidas», ha añadido, antes de lanzarse contra el PP: «Nunca vamos utilizar a las mujeres como moneda de cambio».

Pero los argumentos de Redondo no han convencido, ni mucho menos, al PP. «Que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras no funcionen solo les responsabiliza a ustedes. Utilizan el feminismo y a las mujeres para conseguir votos. Jamás les ha importado la causa feminista porque solo la han manoseado«, ha subrayado el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Los populares se han preguntado si «es necesario que haya alguna mujer asesinada» para que tome medidas un Gobierno que «ha racaneado en la seguridad» de las víctimas.

Antes, la portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, ha reprochado al Ejecutivo que «abandone a las mujeres que dijeron que iban a proteger» y ha avisado a los socialistas de que «se darán cuenta» de su «ineficacia» cuando «los españoles y las españolas voten».

En ausencia de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado a los populares por «intentar sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad». «El PP solo habla de las mujeres para crear una alerta infundada, igual que hicieron con la ley del 'solo sí es sí'. Las mujeres han estado protegidas en todo momento», ha respondido Montero, que ha argumentado que los populares «tienen un problema con el feminismo» por pactar con un partido, en referencia a Vox, que «niega la violencia machista».

«Ustedes votan en contra de todas las medidas que pueden favorecer a las mujeres, como la igualdad salarial, el salario mínimo interprofesional, las iniciativas contra la temporalidad», ha argumentado la vicepresidenta, que ha retado al PP a votar a favor del anteproyecto de ley para abolir la prostitución que el Gobierno tiene intención de presentar este otoño. «Así podrán demostrar que están a favor de las mujeres», ha indicado.

El tono de la discusión ha aumentado con la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado. «Con un Gobierno decente, la señora Ana Redondo ya no debería estar sentada en esta sesión en el día de hoy», ha afirmado Tellado, que se ha dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que «no movió ni un dedo por las víctimas de violencia de género porque dedicaba todo su tiempo a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán». «El Consejo General del Poder Judicial le avisó hace cuatro meses de las disfunciones de las pulseras», ha insistido.

En su respuesta, Bolaños ha opinado que el número dos del PP «hace un discurso que es absolutamente ultra». «A nadie le puede sorprender que mañana vaya a acudir a un acto público con Espinosa de los Monteros», ha dicho el ministro de Justicia, sobre la presencia de Tellado, este jueves, en la presentación del nuevo centro de pensamiento impulsado por el exdirigente de Vox.