La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, en el Congreso. EFE

La ministra de Igualdad: «Las mujeres están más protegidas desde que gobierna Pedro Sánchez»

El PP reclama la dimisión de Ana Redondo y acusa al Ejecutivo de «abandonar» a las víctimas: «¿Hace falta que alguna mujer sea asesinada?»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:28

El Gobierno y el PP han vuelto este miércoles a cruzarse ataques por los fallos en las pulseras antimaltrato en la sesión de control ... del Congreso. Los populares han acusado al Ejecutivo de «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias», mientras que el Gobierno ha echado en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

