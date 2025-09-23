LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Feijóo, reunido este martes con las consejeras de Igualdad de las comunidades del PP. EFE

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

Feijóo incrementa la presión contra la ministra y critica que el presidente del Gobierno la mantenga «como si nada hubiera ocurrido»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:33

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo. Los populares quieren ... que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

