Peinado ve «fudamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

El juez aprieta y busca sentar ante otro jurado popular a Begoña Gómez por cuatro delitos más

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45

Nuevo golpe de efecto del juez Juan Carlos Peinado. A menos de un año para jubilarse de manera forzosa, el instructor propuso ayer que sean ... juzgados por el procedimiento del jurado Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral. Se trata de los otros cuatro ilícitos por los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 41 de Madrid mantenía imputada a la mujer de Pedro Sánchez, además del de malversación por el que ya anunció la pasada semana que también pretende que sea enjuiciada ante un tribunal popular.

