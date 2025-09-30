LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la asesora asignada por Moncloa, Cristina Álvarez, durante la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez en diciembre de 2023. EP

Moncloa quita relevancia a los correos de la asesora de Begoña Gómez: «No aparece el nombre del Gobierno»

El Ejecutivo se escuda en que las gestiones de Cristina Álvarez para financiar la cátedra de la esposa del presidente se hicieron desde su cuenta privada y resta también importancia al informe de la Intervención porque no la «menciona»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49

El Gobierno rechaza que la situación judicial de Begoña Gómez haya dado un vuelco o sea más delicada después de que este lunes salieran a ... la luz dos nuevos informes, uno de la UCO y otro de la Intervención General del Estado para la Fiscalía Europea, relativos a la causa abierta en abril del pasado año por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del jefe del Ejecutivo. «Estamos donde estábamos hace año y medio; no hay nada porque no hay nada que encontrar», afirmó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  3. 3

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  4. 4

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  5. 5

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  6. 6

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  7. 7 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9 La famosa esquina del Guipuzcoano
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Moncloa quita relevancia a los correos de la asesora de Begoña Gómez: «No aparece el nombre del Gobierno»

Moncloa quita relevancia a los correos de la asesora de Begoña Gómez: «No aparece el nombre del Gobierno»