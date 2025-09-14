LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Policías intentan frenar a los manifestantes. Afp

Feijóo acusa a Sánchez de «inducir» el boicot a la Vuelta

El presidente del Gobierno declaró horas antes de la cancelación de la etapa su admiración por «un pueblo que se moviliza por una causa justa»

Ander Azpiroz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:23

El temor a que las protestas propalestinas y contra Israel afectasen al desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España se concretó ... pasadas las 18:00 horas. Después de que los manifestantes rebasaron en distintos puntos el cordón policial y bloqueasen el paso de los corredores, la organización decidió dar por finiquitado el recorrido cuando aún restaban 50 kilómetros para la meta.

