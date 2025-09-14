LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Málaga EP

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40

Pedro Sánchez no cree que las protestas contra equipo Israel Premier Tech que llegaron a poner en jaque la organización de la Vuelta a España ... y han supuesto un riesgo evidente para la integridad física de sus participantes merezcan condena alguna, como reclamó el sábado líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Al revés. El presidente del Gobierno aprovechó hoy un acto del PSOE en Málaga junto a la vicepresidenta primera y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para aplaudirlas sin peros.

