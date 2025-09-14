Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

Pedro Sánchez no cree que las protestas contra equipo Israel Premier Tech que llegaron a poner en jaque la organización de la Vuelta a España ... y han supuesto un riesgo evidente para la integridad física de sus participantes merezcan condena alguna, como reclamó el sábado líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Al revés. El presidente del Gobierno aprovechó hoy un acto del PSOE en Málaga junto a la vicepresidenta primera y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para aplaudirlas sin peros.

La llamada a boicotear, con protestas a favor del pueblo de Gaza y contra el Gobierno de Netanyahu, el evento deportivo, que este domingo celebra su última etapa en Madrid, ha obligado al Gobierno a desplegar más de 2.000 agentes de diferentes cuerpos policiales, el mayor operativo desde la Cumbre de la OTAN en 2022. Ayer, después de los incidentes ya sufridos en Bilbao (donde la jornada acabó de forma abrupta y sin ganador) o en Castro de Herville, obligaron de nuevo a modificar el recorrido previsto por la sierra madrileña y a acortar la llegada a meta.

En esas últimas protestas participaron las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, junto a otros integrantes del Consejo Ciudadano Estatal de la formación, que no tardaron en cantar victoria. «La movilización pacífica de la gente contra el genocidio ha triunfado sobre el despliegue represivo del gobierno», escribió Belarra en su cuenta de X. «Hay que seguir adelante, a movilizarse mañana en Madrid capital hasta que este horror termine. ¡No pasarán!».

Sánchez evitó el más mínimo reproche. «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -dijo ante cerca de 4.000 simpatizantes socialistas congregados en el Polideportivo de la Universidad de Málaga - nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina». El presidente del Gobierno, que ha regresado del descanso estival con una estrategia destinada a reactivar al electorado progresista tras el golpe anímico y el enorme desgaste por el 'caso Cerdán', insistió: «España brilla como ejemplo. Con orgullo, da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos».