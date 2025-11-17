LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, junto al presidente del partido, Carles Puigdemont. Efe

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Sales y Vergès ascienden en el grupo parlamentario en la Cámara catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:59

La dirección de Junts ha acordado este lunes cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el ... «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, que avaló la ley de amnistía, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y cree necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.

