LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat EP

Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general de la UE

El abogado del expresident catalán ha manifestado que «la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada»

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:48

Comenta

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra ... y se ha amparado en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas recientemente para sostener su solicitud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  8. 8 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general de la UE

Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general de la UE