LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de JxCat, Jordi Turull Efe

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Los postconvergentes no descartan de momento pactar con la extrema derecha independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Junts per Catalunya no entrará en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana. De puertas a fuera, los postconvergentes tratan de transmitir tranquilidad, a ... pesar de que las encuestas apuntan a un fuerte crecimiento de los de Sílvia Orriols. Hasta el punto que el último CEO (el CIS catalán) sitúa a la formación islamófoba y secesionista con el mismo número de escaños que los junteros, entre 19 y 20, tras el PSC y Esquerra. Hace tiempo que el auge de Aliança preocupa en Junts, pero su secretario general, Jordi Turull, ha insistido este martes en que su objetivo es pelear por la primera posición y no por la tercera con Aliança Catalana. «No queremos ser alternativa a Aliança Catalana, queremos ser alternativa a Salvador Illa», ha afirmado en una conferencia en la UPF. De momento y a pesar de que los sondeos vaticinan una pérdida de 15 escaños, que se irían a la extrema derecha, los junteros no prevén dar un «volantazo» ni entrar en el «fango» para confrontar contra Orriols.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  3. 3 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  4. 4 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  5. 5 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  6. 6 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  7. 7

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana