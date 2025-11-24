LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols EP

Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Illa volvería a ganar las elecciones por delante de ERC, pero la extrema derecha independentista dispara su crecimiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

La extrema derecha independentista amenaza con convertirse en la fuerza de referencia del nacionalismo en Cataluña, por delante de Junts, ERC y la CUP. Según ... el último barómetro del CEO (el CIS catalán), Aliança Catalana está en disposición de obtener entre 19 y 20 escaños en el Parlamento catalán. Podría situarse como cuarta fuerza en la Cámara catalana, tras el PSC y ERC, pero con los mismos diputados que Junts, si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Los republicanos son los únicos que cogen aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  4. 4

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  5. 5

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  6. 6

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  7. 7 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
  8. 8 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  9. 9

    Franco, que tenía el culo blanco
  10. 10

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña