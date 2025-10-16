LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El logo del Banco Sabadell en una oficina de Barcelona. AFP

Puigdemont: «El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado»

El Gobierno catalán muestra respeto total por la decisión de los accionistas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:23

Comenta

El Gobierno central catalán ha mostrado este viernes «respeto absoluto» a la decisión de los accionistas del Sabadell, que era según fuentes del Ministerio de ... Economía a los que les correspondía «valorar la operación». Tras el fracaso de la opa, ya que solo el 25% del capital social de la entidad vallesana ha aceptado la oferta del BBVA, en el Ejecutivo central se han limitado a señalar que la actuación de todos los «supervisores y autoridades involucradas» en el proceso, como el Banco de España, la CNMV y la CNMC, ha sido «impecable».

