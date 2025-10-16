LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de BBVA Carlos Torres en la celebración de una junta de accionistas de la entidad Reuters

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

La entidad vasca se queda sin opciones y debe abandonar por completo la operación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% ... de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

