LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa EFE

Illa asegura que Sánchez «tiene cuerda para rato» y cree que debe repetir como candidato en las generales

El presidente de la Generalitat catalana niega que hablara de Presupuestos con Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:40

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes desde Valencia que Pedro Sánchez tiene «cuerda para rato» y se ha mostrado ... a favor de que repita como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales previstas para 2027, si se agota la legislatura. Illa, en una conferencia en la capital valenciana, ha defendido la gestión del presidente del Gobierno en materia económica, territorial y de política internacional, y ha afirmado que se siente «orgulloso de él».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Hasta pronto, baloncesto»
  3. 3

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  4. 4 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  7. 7 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»
  8. 8 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música
  9. 9

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  10. 10

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Illa asegura que Sánchez «tiene cuerda para rato» y cree que debe repetir como candidato en las generales

Illa asegura que Sánchez «tiene cuerda para rato» y cree que debe repetir como candidato en las generales