EP

ERC y EH Bildu se conjuran para «responder» a la «ola reaccionaria que se levanta en España»

Junqueras y Otegi califican el momento de la legislatura como «punto de inflexión», se muestran dispuestos a «colaborar» y analizan «escenarios» que pueden darse de cara al curso político en los «próximos meses»

Cristian Reino

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:58

Los líderes de ERC, Oriol Junqueras, y de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este lunes en la sede de la formación abertzale, en ... San Sebastián, donde han «explorado respuestas a la situación complicada y poco esperanzadora generada en el mundo y en el Estado español«. En concreto, han analizado el curso que se inicia esta semana, con el horizonte del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado. «España pasa por momentos complejos. Se encuentra en un punto de inflexión en el que se han generado nuevos retos. En este sentido, las formaciones catalana y vasca han analizado los escenarios que se pueden dar en los próximos meses», según el comunicado conjunto de los dos partidos.

