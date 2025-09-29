LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alberto Ares, director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe. R. C.

Alberto Ares

Director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe
«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

El especialista en flujos migratorios señala la descoordinación entre administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:28

Alberto Ares dirige el Servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe, una organización católica que trabaja por la acogida, protección e integración de los inmigrantes en ... España y en el viejo continente. Especialista en la materia desde hace años, señala la descoordinación entre las diferentes administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros.

