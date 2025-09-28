LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, junto con los presidente autonómicos del PP, en Murcia. EFE

Feijóo se situa en medio de los que «intentan volarlo todo» y vaticina que Sánchez acabará mal

El presidente del PP se presenta como alternativa a la «pinza» del Gobierno con Vox con la apuesta por poner orden en la inmigración

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:54

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox, « ... que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron», saliéndose de los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», creen en el PP, y en medio de esas dos fuerzas se sitúa el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «la única alternativa y la única opción de futuro», con la vista puesta en «coser» lo que está roto. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos, este fin de semana en Murcia, una hoja de ruta que busca poner orden en la inmigración, mejorar los servicios públicos y los transportes, facilitar el acceso a la vivienda y devolver el respeto a los jueces y al Estado de Derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 Aquí huele como que han asado
  6. 6

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  9. 9 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  10. 10

    ¡Detengan las fiestas!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo se situa en medio de los que «intentan volarlo todo» y vaticina que Sánchez acabará mal

Feijóo se situa en medio de los que «intentan volarlo todo» y vaticina que Sánchez acabará mal