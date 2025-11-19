Feijóo a Sánchez: «Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla»

No había ninguna duda de que el auto de la UCO que certifica el papel nuclear del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ... en la red que cobraba el 2% de mordidas a la constructora Acciona se abriría hueco en la sesión de control al Ejecutivo este martes y así ha sido. Alberto Núñez Feijóo ha comenzado su intervención acusando al presidente del Gobierno de haberse declarado «insumiso hacia las Cortes Generales» y cuestionando su pretensión de seguir gobernando sin Presupuestos. Pero no ha tardado en reprocharle que haya llevado «las cloacas de Ferraz a la Moncloa». «Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder», le ha censurado.

Sánchez se ha aferrado una vez más a la buena marcha de la economía, después de que la Comisión Europea elevara este lunes la previsión de crecimiento para España al 2,9%. Y ha alegado que los Presupuestos en vigor - de 2023 y prorrogados ya en dos ocasiones- le están «sentando bien» a la sociedad española pero que aun así su intención es aprobar unos «aun mejores». «Ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5% por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros que nos va a permitir sentar las bases para unos PGE mucho más expansivos en lo social», ha dicho pese a saber que hoy por hoy no tiene apoyos suficientes para sacarlos adelante.

«Donde no hay techo de gasto -ha contestado con sarcasmo el líder de la oposición- es en Ferraz». Feijóo ha echado mano de varia de las revelaciones contenidas en el informe de más de 200 páginas entregadas al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente como Servinabar, la empresa de Antxon Alonso a través de la que Cerdán cobró supuestamente sus comisiones, empleó a la mujer de este y «le pagó 9,5000 euros sin ir a trabajar» o que usaba Ferraz para reunirse con su socio. «Su compa de coche en las primarias empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? -ha atacado- Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla».

Sánchez se ha revuelto, visiblemente molesto por esta última afirmación. «Lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de qué. .. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad». El presidente ha esgrimido además, como ya hizo hace una semana, que «hay otro tipo de corrupción que es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país», de la que acusa a las comunidades autónoma del PP. «Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia, y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos».

Contra todo pronóstico, el jefe del Ejecutivo no ha recurrido, sin embargo, la detención, este martes, de tres dirigentes del PP de Almería por su supuesta relación con una trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Han sido, minutos después, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes sí la han mencionado.