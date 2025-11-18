LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este martes en el Consejo de Ministros.

Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos

La vicepresidenta primera da por sentado que será difícil aprobarlos pero apunta a que, dado que Sánchez no tiene intención de adelantar las elecciones, podría hacer un nuevo intento más adelante si Junts cambia de postura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Nueva patada al balón. El Gobierno reconoce ya abiertamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026 antes de que acabe este año, ... como llegó a asegurar Pedro Sánchez hace apenas un mes. Es más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó hoy hacia mediados de febrero como la fecha más factible para dar ese paso, lo que significa que las Cuentas de 2023 volverán a ser prorrogadas por tercera vez.

