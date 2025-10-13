Feijóo se enreda en el aborto con una declaración confusa sobre la lista de objetores El líder del PP sugiere en una entrevista que si llega al Gobierno creará un registro de médicos partidarios de practicar abortos, pero en Génova niegan que sea así

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54 | Actualizado 23:26h.

Alberto Núñez Feijóo volvió a reabrir este lunes un debate que tensa las costuras del PP, con visiones contrapuestas entre el sector más liberal y el ultracatólico, sin pretenderlo. El líder del PP sugirió que si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones generales reformará la actual ley del aborto para sustituir el registro de objetores de conciencia por una lista de médicos que estén dispuestos a practicar la interrupción voluntaria del embarazo. «A una mujer qué le interesa: ¿saber cuáles son los médicos que le pueden asistir o le interesa saber cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?», afirmó en una entrevista en Antena 3.

La actual legislación obliga a las comunidades autónomas a crear un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia respecto a practicar la interrupción del embarazo en su primera etapa. Precepto que ha abierto una guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez que ya ha avisado de que llegará ante el Constitucional si es necesario después de que Isabel Díaz Ayuso se haya negado a que crear «listas negras» porque, como defendió con vehemencia el pasado jueves durante el pleno en la Asamblea madrileña, no está dispuesta a que se señale a nadie «por practicar un aborto, pero tampoco por no hacerlo».

Feijóo negó que Ayuso esté en «rebeldía» por marcar esa diferencia respecto al resto de regiones gobernadas por el PP, que no se niegan a la lista de objetores y planteó que «cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria». «Lo importante para una mujer –dijo– es saber qué ginecólogo están a disposición de ellas». Fuentes de la dirección del PP niegan que el expresidente de la Xunta se haya posicionado a favor de crear un registro de médicos favorables a practicar el aborto y en su equipo instan a atender a la literalidad de sus declaraciones.

«Cortina de humo» de Sánchez

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, indicó, que lo que Feijóo quiso dejar claro en su entrevista es que el PP no es «un partido de listas negras» y que todas sus comunidades cumplen la ley. «En Madrid están en contra de las listas negras y en el PP –aseveró– también». «Quien no esté de acuerdo con la ley vigente, lo que tendrá que hacer es ganar unas elecciones y cambiarla», zanjó la dirigente conservadora, que criticó que Sánchez use el aborto como «cortina de humo» para tapar todos los escándalos judiciales que le rodean.

En el primer partido de la oposición se muestran muy críticos con que el presidente del Gobierno considere este asunto como algo «mollar» cuando cuando en España «se puede abortar desde hace 30 años». «No es un derecho fundamental», volvió a defender hoy Feijóo que acusó al Ejecutivo de querer «cambiar la conversación» con su propuesta de reforma de la Constitución. Una iniciativa que Sánchez pretende llevar al Consejo de Ministros «lo antes posible» para intentar inentar desgastar al PP y atraer al electorado femenino ante el nuevo ciclo electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Centralizar competencias

El PP intenta pasar pantalla cuanto antes y centrar el tiro en la inmigración. Este martes el líder del PP presentará en Barcelona el plan migratorio en el que llevan trabajando y que incluirá una centralización de las competencias de inmigración dentro del Gobierno. El jefe de la oposición criticó que ahora haya cinco ministerios que hablan de inmigración y ninguno de ellos «hace nada». El planteamiento, explicó, es, por ejemplo, «evitar que los aeropuertos se conviertan en un coladero de inmigración irregular». E insistió en que los criterios que rigen la política migratoria de su partido son «orden, legalidad y humanidad».

Feijóo considera «bueno» que los inmigrantes que lleguen a España hablen el idioma, uno de los criterios a tener en cuenta en el visado por puntos que el PP propone dentro de ese plan. «Efectivamente, hablar el idioma por supuesto que va a puntuar favorablemente, ¿y por qué? Porque es bueno para la inmigración que hable nuestro idioma y es bueno para nuestro país que recepciona esa inmigración», apuntó.

«A Vox se le está yendo la pinza»

El líder del PP denunció también la «pinza» entre el PSOE y Vox y cargó contra la formación de Santiago Abascal por atacar continuamente a los populares. Un estrategia que, en su opinión, de «forma directa o indirecta coincide» con la de Pedro Sánchez. «Se le está yendo la pinza con el PSOE», dijo sobre la formación situada a su derecha del tablero.

Hizo hincapie en que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos en los que gobernaba junto al PP a pesar de que «pide el voto para gobernar. «Yo creo que a Vox -enfatizó- le sobran protestas y le faltan propuestas». Y dejó claro que insistirá en apelar al voto útil para que haya «un cambio seguro». Lo contrario, remarcó, sería «entrar en la incertidumbre».

Díaz advierte al líder del PP: debe «elegir entre las mujeres españolas o Vox» La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este lunes de «muy loco» que ahora se esté «discutiendo hoy el aborto en España». En este sentido, y a raíz de la polémica sobre las diferencias en esta materia entre el Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la postura al respecto que está manteniendo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «tiene que elegir entre las mujeres españolas o Vox». «Que estemos discutiendo hoy del aborto en España es muy loco, cuando hay gente que ya pensaba que esto estaba en la Constitución. Estamos en un claro retroceso si están poniendo en cuestión el debate del aborto», ha lamentado Díaz. Según la también responsable de Sumar, «el desmontaje acerca de las libertades de las mujeres es un hilo conductor en todo el mundo».