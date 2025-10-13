LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el desfile del 12-O. EP

El CIS dispara al PSOE y sitúa a Vox al borde del 'sorpasso' al PP

El organismo dirigido por Tezano otorga a los socialistas una ventaja de 15 puntos sobre los populares, que obtienen su peor dato desde 2021

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El PSOE ganaría las elecciones generales, si se celebraran hoy, con el 34,8% del voto y una ventaja de 15 puntos sobre el PP. ... Así de rotundo se mostró este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro correspondiente al mes de octubre. El informe del organismo que dirige José Félix Tezanos concluye que los socialistas salen reforzados de este comienzo de curso político pese a las derrotas parlamentarias y los caso de corrupción que atenazan al Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El CIS dispara al PSOE y sitúa a Vox al borde del 'sorpasso' al PP

El CIS dispara al PSOE y sitúa a Vox al borde del &#039;sorpasso&#039; al PP