El CIS dispara al PSOE y sitúa a Vox al borde del 'sorpasso' al PP

El PSOE ganaría las elecciones generales, si se celebraran hoy, con el 34,8% del voto y una ventaja de 15 puntos sobre el PP. ... Así de rotundo se mostró este lunes el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro correspondiente al mes de octubre. El informe del organismo que dirige José Félix Tezanos concluye que los socialistas salen reforzados de este comienzo de curso político pese a las derrotas parlamentarias y los caso de corrupción que atenazan al Gobierno.

El partido que lidera Pedro Sánchez subiría 2,1 puntos respecto al mes de septiembre mientras que los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían su peor resultado de la legislatura –el más negativo desde marzo de 2021– obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que el mes pasado. Y lo que resulta más preocupante para Génova, esta cifra le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que escala cuatro décimas hasta el 17,7% y ya amenaza con el 'sorpasso' a los populares.

Durante las últimas semanas, el líder de la formación de derecha radical, Santiago Abascal, ha intentado marcar perfil propio para diferenciarse de PP y PSOE. Este domingo, de hecho, dio un plantón al Rey y no asistió a la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12-O, tampoco acudió a la recepción oficial celebrada posteriormente en el Palacio Real, lo que fue duramente criticado por Feijóo y otros dirigentes populares.

De hecho, el CIStambién refleja que el 16% de los votantes del PP en las elecciones de julio de 2023 tiene decidido votar a Vox en las próximas generales y otro 10,7% duda si repetirá elegir una papeleta encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

El barómetro evidencia otra pugna reñida, esta vez a la izquierda del arco parlamentario. La que mantiene Sumar y Podemos, aliados en las generales del 23-J y ahora enfrentados desde que los morados abandonaron el grupo parlamentario de Yolanda Díaz para saltar al Grupo Mixto. En un contexto de competencia extrema, los primeros mantienen la ventaja con el 7,7% de los apoyos –dos décimas menos que en septiembre– mientras Podemos continúa poco a poco recortando la distancia y ya alcanzarían el 4,9% –medio punto más que el mes pasado–.

La encuesta se realizó del 1 al 7 de octubre, en plena publicación del informe de la UCO que fijaba en 95.000 euros el dinero sin justificar en las finanzas del exministro socialista y exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos en el que también aparecían dos sobres con el logotipo del PSOE. Un hecho que, según el CIS, no solo no habría tenido consecuencias en la intención de voto para el partido de Sánchez, sino que le deja un escenario más favorable.

Críticas desde Génova

El sondeo provocó este lunes cierto estupor en Génova, donde llevan años acusando de imparcialidad a Tezanos. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cree que, de ser ciertos los datos, «Sánchez y habría convocado elecciones». «Yo creo que todas las encuestas que no firma un socialista dan la victoria al Partido Popular. Creo que los socialistas ya no se creen las encuestas ni de sus propios afiliados», añadió.

Mayor credibilidad le otorga el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que considera el sondeo delCIS«en la línea» de las últimas encuestas publicadas que muestran que el PSOE «está fuerte» mientras el PP «se hunde».También mostró preocupación por la posibilidad de «'sorpasso'» de Vox a los populares en varias provincias.

Por otra parte, la vivienda continúa siendo el primer problema nacional y marca un nuevo récord de menciones en el barómetro, que también refleja inquietud por la mala calidad del empleo, tercer problema del país tras la inmigración.