LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, comparece en el acto de inicio político de ERC. Efe

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra presiona a los socialistas para que apoyen su propuesta fiscal: amenaza con no negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:30

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  3. 3

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  4. 4

    La SDL encandila en su estreno
  5. 5

    El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes
  6. 6

    La SDL saca brillo a su juventud
  7. 7 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  8. 8

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  9. 9

    El casco antiguo de Calahorra, cuesta arriba y cuesta abajo
  10. 10

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC