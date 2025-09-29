LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante el acto de su partido en Murcia. EP

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

Siguiendo el modelo de Reino Unido o Canadá, los populares apuestan por regular la inmigración regular calificando a los solicitantes de residencia por su formación laboral o afinidad cultural

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:24

El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una ... materia que según la última encuesta del CIS es ya el segundo problema para los españoles. Alberto Núñez Feijóo lanzó este domingo desde Murcia y ante los líderes territoriales de su partido la creación de un visado por puntos para controlar la llegada a España de la inmigración regular. Es una medida similar a la que ya han puesto en práctica otros países.

