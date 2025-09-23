LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vocal del CGPJ Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. EFE

El CGPJ reitera que Igualdad conoció los fallos de las pulseras antimaltrato en dos juzgados

La vocal Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, admite que el sistema no es infalible y que ha habido errores de los dos operadores externos

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:24

Las pulseras antimaltrato siguen en el centro de la polémica tras constatarse fallos en sus sistemas de alerta y geolocalización y un vacío en el ... volcado de datos y su repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la órdenes de alejamiento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia del sistema de protección, ya que pese a la admisión de estos errores ninguna mujer víctima de violencia machista ha fallecido con estos dispositivos instalados por orden judicial, unos 4.500 en la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  3. 3 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  4. 4 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  5. 5

    San Mateo, desde un coche de Policía
  6. 6

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  7. 7 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos
  8. 8 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  9. 9 Marihuana lista para San Mateo: detenido un matrimonio con 15 kilos de droga
  10. 10 Programa de actos de San Mateo del martes 23 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El CGPJ reitera que Igualdad conoció los fallos de las pulseras antimaltrato en dos juzgados

El CGPJ reitera que Igualdad conoció los fallos de las pulseras antimaltrato en dos juzgados