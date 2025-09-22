LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

La vicepresidenta segunda cree que «si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos» deben tener «derecho a la reparación»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:35

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes «una pequeña investigación» que trate de «esclarecer» si hubo fallos con las pulseras antimaltrato, como señaló ... la Fiscalía en su memoria de 2024, y, en caso afirmativo, que se repare a las mujeres afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  7. 7 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  8. 8

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés
  9. 9 Capellán clama por la paz ante la «barbarie criminal» en Gaza y aboga por la unión
  10. 10

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador