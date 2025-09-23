Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró ... la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

La jueza acordó sentar en el banquillo al empresario sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera el recurso del imputado y sin aguardar a que el magistrado Antonio Viejo tomara posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en sustitución de la jubilada Inmaculada Iglesias, que ha sido la que ha instruido la causa. Estas dos circunstancias han sido las que han levantado las suspicacias en la sede de la Puerta del Sol.

Así las cosas, la jefa del Ejecutivo autonómico, durante una visita al hospital infantil Niño Jesús de Madrid, no hizo por disimular su malestar con la magistrada, a la que tildó de «jueza transitoria», al tiempo que deslizó que su decisión este lunes de sentar en el banquillo a su pareja tiene mucho que ver con la «agenda mediática» del líder del PSOE, como demuestra el hecho de que las noticias sobre González Amador le ha «venido bien al entorno de Sánchez» para tapar sus casos, ya que este martes la Audiencia Provincial daba luz verde al enjuiciamiento del hermano del presidente cuando todavía coleaban los ecos sobre el novio de la líder del PP madrileño.

Ayuso tiró de la «historia cronológica» de la investigación por el supuesto doble fraude fiscal de su novio para insistir en que todos los hitos de este proceso, como si se tratar de un «espejo», han llevado siempre «parejo» un escándalo del Gobierno, ya sea el caso Koldo o, ahora, las pulseras contra los maltratadores o el enjuiciamiento de David Sánchez.

La mandataria madrileña, que dijo no querer valorar la «trayectoria» de Rodríguez-Medel, insistió no obstante en que su decisión ha dado alas al revuelo «mediático» por el caso de un «señor» acusado de un delito cometido supuestamente cuando «no era mi pareja» y por unas acusaciones que «nada tienen que ver con la gestión en la Comunidad de Madrid».

En esa línea, insistió en vincular el enjuiciamiento de su pareja con lo que «pasa en Moncloa» y esa «agenda mediática» de Sánchez, que marca el «argumentario en las tertulias de la mañana» en todo el país, a pesar de que «todo esto tiene que ver con una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que no nos conocíamos». «No tengo nada que ver», reiteró la presidenta, quien se quejó de que solo le quedaba «aguantar» e intentar no participar en que se siga «enredando» con el caso de su novio.

Y contrapuso la investigación a su pareja a la del hermano de Sánchez, que ha acabado también en el banquillo a pesar de contar con «todo el apoyo de Hacienda, la Abogacía del Estado y la Fiscalía», amén del «apoyo mediático de 22 ministros».