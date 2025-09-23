El jefe de gabinete de Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa a la jueza de estar al servicio de Sánchez

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso se apunta al 'lawfare' y acusa de 'guerra sucia' judicial a a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ... por abrir juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

«Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto», ha escrito Miguel Ángel Rodríguez en sus redes, acusando veladamente a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid de prevaricar por sentar en el banquillo al empresario.

El controvertido exministro de José María Aznar (acusado de estar detrás de la difusión del bulo de que la Fiscalía había vetado un acuerdo con González Amador que ha acabado con el fiscal general del Estado también en el banquillo) se refería en su mensaje en X al hecho de que la jueza Rodríguez-Medel haya decidido abrir el juicio contra el empresario sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que el 1 de septiembre la defensa del novio de Ayuso presentó contra su procesamiento. En ese alegato, su defensa denunciaba que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente al habérsele negado varias diligencias durante la instrucción.

También se refería Miguel Ángel Rodríguez a la circunstancia de que la instructora 'sustituta' haya tomado la determinación de rechazar paralizar la causa y decretar la apertura de juicio sin esperar a que en los próximo días Antonio Viejo tome posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en sustitución de la jubilada Inmaculada Iglesias, que ha sido la que ha instruido la causa.

Por último, Rodríguez también afeaba a la instructora su parentesco. La jueza es hermana de Antonio Rodríguez-Medel, ascendido a general de división de la Guardia Civil (máximo escalafón de la Benemérita, solo por debajo del teniente general) en febrero de 2024 con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior.

La trayectoria de la jueza, de 53 años, sin embargo, no parece confirmar las sospechas de 'lawfare'. Rodríguez-Medel fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la época de Rafael Catalá (PP) al frente del Ministerio de Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha llevado dos grandes investigaciones mediáticas en los últimos años y de muy diverso signo. Fue la instructora del 'caso Máster' contra Cristina Cifuentes del PP, pero también fue la juez del 'caso 8-M', la causa en la que se investigó la supuesta negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez por permitir la manifestación feminista de marzo de 2020 cuando ya había estallado la epidemia de covid.