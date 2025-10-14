LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP

Ayuso recuerda que ha perdido dos bebés y rechaza las lecciones «de machito» de Sánchez

El Gobierno realiza un «requerimiento formal» a Madrid, Aragón y Baleares para que implementen el registro de médicos objetores antes de presentar contra ellas un recurso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:50

La batalla entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso por el aborto ha entrado este martes una nueva dimensión. La ministra de Sanidad, Mónica ... García, ha anunciado que el Gobierno ha realizado un «requerimiento formal» a la Comunidad de Madrid, y también a Aragón y Baleares, para que implementen en un mes el registro de médicos objetores o, en su caso, aleguen los motivos por los que aún no han podido crearlo. Si no lo hacen en ese plazo, García ha amenazado, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con plantear un recurso en los siguientes dos meses para que un juez «les obligue a cumplir la ley».

