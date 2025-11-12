Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

José Luis Ábalos pide a la Sala Segunda del Supremo directamente que anule el procesamiento dictado por el juez Leopoldo Puente en el que activa ... el procedimiento para sentarle en el banquillo de los acusados, junto a Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama, por las adjudicaciones supuestamente amañadas para la compra de mascarillas por parte de las administraciones socialistas durante la pandemia.

El exministro, en su recurso de apelación, hace una suerte de enmienda a la totalidad a toda la instrucción, acusando básicamente a la Unidad Central Operativa (UCO) y a los jueces de la causa - primero Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y luego el propio Puente en el Supremo- de «falta de respeto a su inmunidad» durante toda la investigación. Según el abogado del exministro, el exfiscal Carlos Bautista, la «tónica general» de la Guardia Civil y de los magistrados antes de conseguir el suplicatorio del Congreso a principios de año fue investigarle a pesar de que no podían.

El recurso que solicita la nulidad del auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 3 de noviembre - y que argumenta múltiples vulneraciones de derechos fundamentales y errores procesales- insiste, sin pruebas, en que la UCO habría consultado bases de datos para obtener información de Ábalos antes de que perdiera su inmunidad , que fue vigilado antes del suplicatorio y que se interceptaron comunicaciones privadas cuando aun tenía el blindaje parlamentario.

La defensa, que también denuncia el cierre «prematuro» de la instrucción y que el magistrado Puente ha dejado multitud de diligencias pendientes sin realizar, pone igualmente en foco en tratar de desacreditar los audios incautados a Koldo en el registro de su vivienda en febrero de 2024 en Alicante y que son las grabaciones que implican a Ábalos en el reparto de comisiones ilegales y en un trajín de dinero en metálico cuyo origen no han aclarado ni el exministro ni su exasesor. El escrito denuncia que las evidencias digitales fueron abiertas y examinadas sin garantizar la presencia del acusado o su abogado, afectando la cadena de custodia y el principio de contradicción.

Bautista igualmente cuestiona la validez de las declaraciones del supuesto «arrepentido», Víctor de Aldama; critica la interpretación de la UCO de los datos patrimoniales de Ábalos, señalando que los ingresos y gastos están justificados y que no hay evidencia de fondos ilícitos; rechaza las acusaciones de que el extitular de Transportes recibió dádivas como inmuebles y vacaciones pagadas; y defiende la legalidad de las contrataciones las amigas del exministro Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas.