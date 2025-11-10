LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Ábalos tras declarar de forma voluntaria ante el juez instructor del Tribunal Supremo. EFE

Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»

El exministro rebate la conclusión «estrafalaria» de la UCO con un documento que recoge la entrega de material de oficina: 168 paquetes de DIN-A4 en los últimos 21 meses

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:40

El exministro José Luis Ábalos solicitó al Congreso un certificado del material de oficina que ha reclamado a la Cámara desde su paso al Grupo ... Mixto, a finales de febrero de 2024, para demostrar su uso de «folios». Se trata del término que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en el 'caso Koldo', donde está procesado, utilizaba el actual diputado para pedir dinero en efectivo a su exasesor ministerial. Según ese documento, que el extitular de Transportes ha colgado en sus redes sociales, la Cámara le entregó 168 paquetes de papel para fotocopias en los últimos 21 meses, a una media de ocho cada 30 días.

