LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI pasa revista. EFE

Las nubes limitan el paso aéreo de un desfile militar del 12-O con pitidos aislados a Sánchez

Los Reyes han presidido este domingo en Madrid la tradicional parada castrense con motivo del Día de la Fiesta Nacional con la presencia de 3.900 efectivos y sin incidencias reseñables

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:45

Comenta

El tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional se ha celebrado este domingo en Madrid presidido por los Reyes, quienes ... han estado acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el palco central de autoridades en la Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno), donde han pasado por tierra y aire casi 3.900 miembros de las Fuerzas Armadas. Vestido en esta ocasión con el uniforme de capitán general de la Armada, Felipe VI y su familia llegaron a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las nubes limitan el paso aéreo de un desfile militar del 12-O con pitidos aislados a Sánchez

Las nubes limitan el paso aéreo de un desfile militar del 12-O con pitidos aislados a Sánchez