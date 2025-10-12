LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes y la princesa de Asturias saludan al presidente del Gobierno en la recepción de 2024. Efe

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

El gesto reafirma su compromiso personal con las víctimas de la catástrofe y la reconstrucción de la zona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:04

Comenta

Medio centenar de alcaldes de las principales localidades afectadas hace apenas un año por la dana estarán este domingo en la recepción oficial que ... se celebra en el Palacio Real invitados por los Reyes en representación de los afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. Un gesto que subraya el compromiso personal de Felipe VI y la reina Letizia con las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas de la que han estado muy pendientes a lo largo de estos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados