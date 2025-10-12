Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

Medio centenar de alcaldes de las principales localidades afectadas hace apenas un año por la dana estarán este domingo en la recepción oficial que ... se celebra en el Palacio Real invitados por los Reyes en representación de los afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. Un gesto que subraya el compromiso personal de Felipe VI y la reina Letizia con las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas de la que han estado muy pendientes a lo largo de estos meses.

Hasta en seis ocasiones han viajado los monarcas hasta la región para mantener el contacto directo con vecinos, empresarios y asociaciones. Su primera visita a la «zona cero» tuvo lugar apenas unos días después del desastre, el 3 de noviembre, en Paiporta. Más tarde, Felipe VI regresó para saludar a las unidades militares desplegadas en las tareas de emergencia, y poco después, junto a la Reina acudió a Chiva y Utiel. También quisieron estar presentes en el funeral celebrado en la catadral de Valencia por las víctimas. Antes de las fiestas navideñas, los Reyes regresaron con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que estarán también en la recepción.

Se espera que la primogénita de los Reyes, que prosigue con su formación militar en como alférez de la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia) se vista de gala con uniforme del Ejército del Aire. Su hermana menor, abandonará momentáneamente Lisboa, donde cursa el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Forward College, para asistir por primera vez al tradicional besamanos en el Palacio Real.

Como cada año entre los cerca de mil invitados se darán cita las principales autoridades del Estado, el Gobierno y representantes de la vida civil entre empresarios y personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, con galardonados con algunos de los premios más prestigiosos a nivel nacional, como el Cervantes entre ellos. Entre los presidentes autonómicos causarán bajo el canario Fernando Clavijo; el riojano Gonzalo Capellán; el vasco Imanol Pradales y el valenciano Carlos Mazón y el murciano Fernando López Miras por el temporal Alice. También se ausentará el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha informado al Rey a través de una carta, de que causará baja porque «estos actos son utilizados por Sánchez para blanquear un Gobierno corrupto y peligroso».