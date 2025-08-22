LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los ciudadanos implicados en el rescate posan con Villa, el perro abandonado en Villamediana. Animales Rioja

Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana

«Está claro que lo abandonaron allí mismo y que estaba esperando que volvieran a por él», cree Cristina, una de las ciudadanas que, junto a la asociación protectora Animales Rioja, han conseguido capturar a este mestizo de unos 8 meses de edad

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:22

Una historia triste ha podido tener un final feliz. Este pasado jueves publicábamos la denuncia vecinal sobre la inacción de las instituciones públicas ante el caso de un perro abandonado ... en la carretera LR-250 a su paso por Villamediana de Iregua. Gracias no a ninguna de los estamentos sino a la colaboración ciudadana y la ayuda de la asociación protectora Animales Rioja, el perro ha podido ser rescatado este viernes. Y bautizado: Villa, por Villamediana, donde ha sido rescatado, es un mestizo de unos 8 meses de edad y sin el obligatorio microchip identificativo.

