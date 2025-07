Vida de perros decomisados

Los 36 perros decomisados en la vivienda de la avenida de Santa Cruz de Quel donde fue desahuciada una mujer el pasado 2 de julio ... permanecen custodiados en el Centro de Acogida de Animales del Gobierno de La Rioja en Cañas (17), el Centro de Acogida Temporal de Animales de Calahorra que gestiona Red de Ayuda Animal (8) y el refugio de la asociación protectora Animales Rioja en Murillo de Río Leza (11). Solo uno de los animales, del total de 37, ha sido devuelto a su dueño al estar a nombre del propietario de la casa, quien solicitó el desahucio y la recogida del perro.

Un gato, según ha manifestado en redes sociales la mujer desahuciada, permanece desaparecido desde el desahucio, por lo que el número de animales en la vivienda ascendía a 38, trece de ellos sin identificar. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Calahorra se ha hecho cargo del caso. La responsable de los animales ha solicitado mediante una abogada medidas cautelares porque «discrepa de la medida adoptada», así como la devolución de cinco de los perros identificados, el límite permitido sin licencia ambiental.

En base a la ley de Protección de Medio Ambiente de La Rioja, para poder tener a cinco perros o gatos adultos es necesaria una licencia ambiental y la Dirección General de Ganadería del Gobierno de La Rioja debe autorizar el núcleo zoológico. Además, es obligatorio identificar mediante microchip a perros y gatos e inscribirlos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía. Ángela Martínez, abogada de la responsable de los animales, ha reconocido a Diario La Rioja que su clienta carecía de licencia y tenía a más de una docena sin identificar pero que los atendía bien, algo que reconocen las asociaciones protectoras que se han hecho cargo de una veintena de sus perros.

«Al principio tenía solo un par pero le empezaron a dejarle más perros y recogía a otros abandonados. Hacía un trabajo de protectora no oficial», explica Ángela Martínez, quien señala que toda la situación es fruto de que el propietario de la casa y su clienta rompieran la relación sentimental que mantuvieron y él desahuciara a ella. Actualmente no tienen constancia de posibles sanciones por infracciones por carecer de licencia y no identificar a los animales, aunque son conscientes de que puede haberlas. Este periódico ha consultado sobre esto al Gobierno riojano y no ha obtenido respuesta.

Ampliar Tres de los perros decomisados juegan con una pelota. Justo Rodríguez

«Estamos haciendo un favor»

La abogada ha reclamado a las protectoras que se garantice el bienestar de los animales, que no se proceda a su adopción o cesión a terceros y exige que «no sean entregados al propietario de la vivienda, ya que fueron abandonados por él y cuidados por mi representada hasta el desahucio». También solicita un régimen de visitas e información detallada sobre el estado de los perros. De hecho, la responsable de los animales ha iniciado una recogida de firmas «para recuperar a mis perros, arrebatados de mi vida tras un desahucio traumático» y justifica que «me acusan de maltrato pero todos en Quel saben que rescataba perros».

Además, exige la devolución «con garantías de que puedo cuidarlos», porque asegura disponer de domicilio en Calahorra, y una investigación por lo que considera «negligencia del Seprona y e las asociaciones protectoras». Los perros están en los refugios de forma provisional. «El Gobierno de La Rioja nos pidió acoger a los animales en concepto de custodia (somos depositarios y no podemos darlos en adopción), sin compensación alguna», explica Beatriz Martínez, presidenta de Animales Rioja. La petición del Ejecutivo regional a las protectoras fue que acogieran a los perros que pudieran de forma temporal debido a que en el refugio autonómico no dispone actualmente de espacio para todos, así que en Cañas acogió a los no identificados y enfermos, mientras que las asociaciones tienen a los que cuentan con microchip.

«Nosotros no tenemos problema en que la dueña venga a visitar a los perros pero aquí estamos haciendo un favor, porque siempre estamos dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades, es la Consejería la que tiene que autorizarlo», advierte Esther Enciso, presidenta de Red de Ayuda Animal. Animales Rioja ha respondido a la responsable de los perros que actúa «únicamente como depositaria y responsable de su custodia temporal, por designación expresa de la Administración».