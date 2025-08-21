LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen del perro abandonado.

Denuncia vecinal de un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»

Una ciudadana solicita colaboración para rescatar al animal ante el «abandono de sus propietarios y de las instituciones»

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:10

Una denuncia vecinal ha sacado a la luz este jueves un posible caso de abandono animal en La Rioja. Una ciudadana se ha encontrado a un perro que vagaba por una parcela de colza que está situada al lado de la carretera LR-250, justo enfrente del restaurante Villa Cañas. «El pobre animal está agotado. Lleva allí diez días», asegura esta riojana que en cuanto lo ha visto ha avisado tanto a la Guardia Civil, como a la Policía Local y al Gobierno de La Rioja.

«Hemos intentado cogerlo, sin éxito, porque no tenemos medios, pero lo peor de todo es el peligro de que salga a la carretera y provoque un accidente». Ante esta situación, también ha solicitado la ayuda de la protectora Animales Rioja, que le proporcionará «una jaula trampa para ver si podemos cogerlo». Su denuncia va más allá del abandono «por parte de sus dueños». «Las instituciones no hacen nada y hay un peligro real cuando se acerca a la carretera», concluye preocupada.

