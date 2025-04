«Las multas son injustas y desproporcionadas», se quejan medio centenar de dueños de perros

Los dueños de perros volvieron a protestar este sábado en Logroño ante lo que consideran un « trato discriminatorio» por parte del Ayuntamiento. La manifestación fue ... menos numerosa que la primera, celebrada el pasado 14 de marzo, con medio centenar de personas y animales concentrándose en el parque Gallarza y caminando por la calle Somosierra hasta la plaza 1 de mayo, con la supervisión de la Policía Local. El punto de inicio y final de la marcha se eligió expresamente para solicitar un mejor mantenimiento de esas zonas de esparcimiento canino.

«Desde hace dos años zonas como la de Chiribitas amanecen llenas de cristales y es muy peligroso», expuso Marta Kretchak, una de las convocantes de la protesta. Todo comenzó con la campaña de control de la Policía Local sobre los propietarios de perros. «Las multas son injustas y desproporcionadas, y es arbitrario», se quejaba Marta Kretchak. Y es que las sanciones por infracciones leves, como llevar al perro suelto o no recoger los excrementos, pueden alcanzar los 750 euros. Kretchak destacó que no es lo mismo soltar a un chihuahua que a un perro más grande...

Otra de las reclamaciones fue aumentar el horario en el que se permite soltar a los perros en los parques, actualmente de 22.00 a 8.00 horas y que en la protesta se exigió ampliar una hora, desde las 21.00 horas. De hecho, ya se han empezado a recoger firmas y la petición se entregará formalmente en el Consistorio logroñés próximamente. «Por la noche no hay nadie en los parques, solo estamos los dueños de perros, no hay niños jugando. Solo queremos libertad. Y no hacemos daño a nadie», subrayó Kretchak.

Ampliar La protesta se movilizó hasta la plaza 1 de mayo. D.M.A.

Por otra parte, Alejandro Villa, otro de los convocantes de la manifestación, remarcó que «desde febrero ha habido una persecución constante a los dueños de perros». «Quiero dejar claro que defendemos que hay que ser dueños responsables y limpiar las cacas, pero lo que no puede ser es la persecución continua que estamos viviendo, como si fuéramos criminales, por querer soltar a nuestros perros por la noche en un parque, cuando no hay nadie. En Chiribitas no nos dejan soltar a los perros ni a partir de las 22.00 horas. Este Ayuntamiento crea problemas donde no los hay», denunció Villa.

«Si no nos dejan soltarlos, por lo menos que los perros estén en zonas decentes, que no lo son. Pedimos que se acondicionen», añadió Villa. En el acto también se recordó el real decreto que regula el uso de los medicamentos veterinarios, ante el que se mostraron igualmente en contra.