Los animales también necesitan crema solar

Diego Marín A. Logroño Lunes, 21 de julio 2025, 08:22 Comenta Compartir

Y los perros… ¿también necesitan crema solar? Ahora que los productos para mascotas han crecido hasta un 500%, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía y el Instituto Nacional de Estadística, y algunos de ellos no son realmente necesarios, cabe preguntarse si la cosmética aplicada a las mascotas es un producto útil. «Es muy importante la protección solar, sobre todo en el caso de gatos de capa blanca. Hay que aplicarles crema en las zonas más desprotegidas de pelo, como hocico y orejas», ejemplifica el veterinario Carlos Bustillo, de la clínica Bustillo Veterinarios de Logroño.

En general, todas las razas de pelo blanco, sean perros o gatos, pueden sufrir dermatosis solar que puede provocar enrojecimiento de la piel, al igual que en los humanos. Si hemos cortado en exceso el pelaje a nuestra mascota en verano quizá sea conveniente protegerles con crema solar. Hay que tener en cuenta que el pelo ejerce esa protección y en algunas razas no es recomendable el corte. Aunque no solo por una cuestión estética o estival. Puede suceder que una mascota haya sido rasurada para una operación quirúrgica y, por tanto, necesite especialmente una protección solar en la zona expuesta. «El sol también puede producir costras precancerígenas que pueden provocar otras patologías, incluso carcinomas en gatos, algunos tumores e, incluso, puede complicar algunas infecciones de piel, por lo que es realmente importante la protección solar», explica Carlos Bustillo.

Los animales suelen estar acostumbrados a la intemperie, pero debemos es ser precavidos. Si un gato es doméstico y no está acostumbrado a la luz solar, debemos regular su exposición, al igual que si son animales de piel muy clara o si, por cualquier causa, están desprotegidos porque no cuentan con suficiente pelaje. Por tanto, sí, hay casos en los que las mascotas necesitan protección solar y ya hay farmacias que ya reservan un espacio para los productos cosméticos para los animales domésticos.

Ampliar Leticia Ruiz muestra la crema a su perro. Masco Beauty

Masco Beauty es una marca creada por la riojana Leticia Ruiz en 2023. «Debido a problemas en la piel de las almohadillas de mi perro decidí crear una fórmula desde cero para obtener una solución natural que proteja, regenere e hidrate esta zona tan delicada y tan expuesta, pero, sobre todo, conseguir lo que no veía en ningún otro producto en el mercado, una absorción inmediata consiguiendo que sea cómodo y amable en su aplicación para el animal», explica Leticia Ruiz. La marca, cuyo primera referencia fue una crema hidratante para las almohadillas de las patas, ha ampliado su catálogo a doce productos dermatológicos naturales para el cuidado de la piel, el pelaje y la higiene de las mascotas.

No obstante, Leticia Ruiz explica que «la crema no es solo para hidratar, regenerar o aliviar las almohadillas sino que, con el calor, el asfalto puede alcanzar en verano los 70 grados, y se transfiere directamente a las patas, lo que puede originar muchos problemas de piel». «La técnica de absorción inmediata en la piel de las almohadillas o el hocico es única y no deja rastro, así que logra resultados visibles tras la primera aplicación», subraya la creadora de Masco Beauty.

