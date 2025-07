Cómo evitar los 'perritos calientes' en verano «Las olas de calor no solo son peligrosas para nosotros, pueden afectar gravemente a las mascotas», advierte Esther Enciso, presidenta de Red de Ayuda Animal

Aunque las temperaturas ya se han relajado, la primera ola de calor nos ha dejado momentos asfixiantes. A veces nos angustiamos por ver a nuestras mascotas pasar calor y, en realidad, es algo que no podemos evitar. Los animales sufren las altas temperaturas igual que los humanos. Lo que sí podemos procurar es su bienestar, atenuar de alguna manera el sofoco, además de cortarles el pelo, si es recomendable hacerlo por su raza.

Hay recomendaciones elementales, como airear la casa para que esté lo más fresca posible, pasear a primera y última hora del día, cuando el calor menos aprieta, y procurar hacerlo por entornos naturales, que es donde las temperaturas son más llevaderas, además de facilitarles agua tanto para beber como para poder bañarse, si lo desean, como un río.

«Las olas de calor no solo son peligrosas para nosotros, también pueden afectar gravemente a las mascotas. Ellas no sudan como nosotros y una exposición prolongada al calor puede provocarles un golpe de calor que, en casos extremos, puede ser fatal», advierte Esther Enciso, presidenta de la asociación protectora Red de Ayuda Animal de Calahorra y, por otra parte, técnico en emergencias sanitarias. Por eso recomienda no dejar solas a las mascotas en el coche ni siquiera unos minutos porque las temperaturas que se pueden alcanzar dentro son asfixiantes. Un breve lapso de tiempo puede alargarse por un imprevisto o distracción y acabar mal.

Para reconocer si un animal sufre un golpe de calor hay que verificar si jadea excesivamente, vomita, convulsiona… Para evitarlo hay que evitar sobreexponerlo al sol. Para ello conviene sacrificarse, madrugar y pasear temprano y a última hora. Esto no solo ayudará a la mascota, también a nosotros mismos puesto que levantarse pronto y realizar ejercicio, andar, nos ayudará a conciliar el sueño en las noches tropicales.

Si esto no es posible por cuestiones laborales o personales, es muy importante acortar los paseos, buscar la sombra y, si es posible, acudir a zonas ajardinadas. Los animales no tienen zapatos, caminan descalzos y la sensación térmica a ras de suelo es mucho mayor para ellos, por eso, en lugar del abrasador asfalto o cemento, siempre será mejor el césped, además de que, para el perro, siempre será más atractivo, por las posibilidades olfativas que les ofrece, un entorno natural que urbano. «El asfalto puede superar los 60 grados al mediodía. Haz la prueba del 'dorso de mano': si no puedes aguantar más de 5 segundos sobre el pavimento, tu perro tampoco», advierte Esther Enciso.

También sucede a veces que el calor es tan intenso que, si no poseemos aire acondicionado ni piscina es difícil de sobrellevarlo aunque madruguemos. Al fin y al cabo hay muchas horas por delante cada día. Para ello la presidenta de Red de Ayuda Animal recomienda disponer siempre agua fresca, sombra y ventilación al alcalde de nuestros animales domésticos, así como humedecerles las patas, axilas y otras partes sensibles para aliviar la sensación de calor. Además es posible facilitarles botellas de agua congelada envueltas en toallas, alfombrillas refrigerantes y proporcionarles juguetes que guardemos en la nevera.

Helados caninos

Por otra parte, los gatos lo pasan igual o peor, porque habitualmente ni siquiera salen de casa. «Estos días de altas temperaturas podemos observar que nuestros gatos se mueven mucho menos de lo habitual, se estiran en los suelos y pasan horas descansando para activarse brevemente cuando empieza a refrescar al anochecer», describe Rosa Roldán, educadora canina y felina de Perrygatos. Es normal, al igual que los perros, que se animen a comer de noche, cuando les apetece, o que se tiren a descansar donde más frescos se sientan, quizá detectando alguna agradable corriente de aire.

En verano podemos optar por alimentos húmedos para que nuestras mascotas no solo tengan más ganas de comer, también para que se hidraten. En este sentido el supermercado Aldi ha anunciado la comercialización de helados para perros por 1,29 euros la unidad. La chuchería se vende en formato de 50 gramos y en tres sabores (crema, banana split y salchicha con queso), «elaborados a partir de cereales, pollo y glicerina, cada uno con un toque de su sabor».