Las ventas de vino de Rioja vuelven a situarse por debajo del año de la pandemia

Si algo está marcando la diferencia en las dos últimas vendimias es que la escasez de uva no se está pagando según lo esperado, si ... bien fuentes del sector confirman que ya está habiendo cierta tensión en el mercado interno de graneles, no sólo de 2025, sino también de lo poco que no se vendió el año anterior porque, además, la escasez coincide con una muy buena calidad de uva.

Hay por supuesto excepciones, de las que ha ido informando este periódico, pero lo cierto es que los precios marcados por grandes operadores al principio de campaña han tenido su efecto. La cosecha de 2024 fue la más corta del siglo XXI y la de 2025, aunque aún se sigue recogiendo uva, será todavía más escasa. Quizás la razón para esa 'apatía' no sea otra que la atonía de la comercialización de vinos embotellados que se encuentra en tasas interanuales por debajo del suelo de la pandemia (año 2020), entonces con la hostelería mundial cerrada.

De hecho, las ventas de vino de Rioja no van ni en el exterior ni en el interior. El batacazo de agosto es generalizado (–18% respecto al mismo mes del año anterior), con lo que las cifras interanuales se sitúan en 232,9 millones de litros (234,5 en 2020). Aunque renqueando, el mercado nacional había repuntado en julio pero en agosto se hunde un 28% respecto al mismo mes de 2024. Cada vez más lejos quedan ya los 240 millones de litros que se vendieron en 2024 y las cosas cada mes que pasa tienen peor pinta. En lo que va de año, la caída acumulada es del 4,86%, del 3,48% en el mercado nacional y del 6,95% en los mercados exteriores. Por categorías, de enero a agosto, bajan todas salvo los grandes reservas (+3,74%), con especial mención para genéricos (–7%) y reservas (–5%). Por colores bajan los rosados (–6%), pero también lo hacen los tintos (–5%) y los blancos (–3%). Es decir, el agotamiento que están mostrando los vinos blancos en los últimos meses se confirma según avanza el verano.

Exportaciones

En cuanto a los principales destinos de exportación, Canadá (+22,68%) sigue muy bien, ya que su precio medio de venta además es de los más elevados. México (+7,3%) también está claramente en positivo, mientras que también están en 'verde' Alemania por primera vez en el año con un incremento del 2%, y Países Bajos, con un 1,19% de mejora respecto a los primeros ocho meses del año pasado.

EEUU, ya con datos de julio y por tanto con aranceles, amplía las caídas al –8% (–5% en julio), mientras que Reino Unido, principal mercado, pierde el 13% (impone también mayores accisas desde el pasado mes de febrero). Las mayores caídas hasta agosto se produjeron en Suiza (16%) e Irlanda (13%), además del conjunto de países fuera del 'top ten', con pérdidas del 11%.

Ribera y Rueda mantienen el tipo, aunque ya se oyen 'ruidos' extraños sobre precios

Que la crisis del vino es mundial es evidente, y ahí están los arranques de Francia o EEUU, pero que les va mejor a unas regiones que a otras, también. En el caso español, entre las tres grandes denominaciones en volumen, Ribera del Duero y Rueda sobrellevan mejor las cosas, con cifras interanuales hasta agosto ligeramente en positivo y, sobre todo, lejos de los suelos marcados en la pandemia (año 2020).De hecho, Rueda está en cifras históricas de ventas (89 millones de litros), aunque es una zona muy 'inestable' ya que apenas madura vinos, sino que casi el 100% de lo que elabora lo debe vender rápidamente.

Ribera sigue en positivo, incluso con un buen primer semestre y muy por encima de los 59,5 millones que vendió en pandemia (69 en cifras internanuales), aunque ya se empiezan a escuchar 'tambores de guerra'. Las habituales heladas y el mildiu reducirán la producción y, si no suben los precios del kilo, la rentabilidad. Ribera del Duero ha crecido a razón de 1.000 hectáreas por año en las últimas campañas y empieza a haber más uva que antes. Las organizaciones agrarias de la zona ya han denunciado precios, aunque no generalizados, pero sí de operadores por debajo supuestamente de costes de producción.