Riscal pagará 1,60 euros por kilo en las viñas anteriores a 1970 y hasta 3,4 en las 'patas negras' La bodega de Elciego se desmarca de la atonía de los grandes operadores garantizando al menos un euro a los proveedores de uvas más jóvenes | ASAJA protesta en la sede del Grupo Rioja por los precios bajos marcados por otras compañías

Alberto Gil Logroño Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:50h.

No hay uva y Marqués de Riscal está dispuesto a pagar por ella. Las tablas de la centenaria bodega de Elciego suponen una importante mejora de entre 20 y 30 céntimos para los precios que ya habitualmente son de los mejores de la Denominación y que agrupa en unas particulares tablas en función de la edad del viñedo de sus proveedores.

Fuentes de la compañía confirman que la uva de las viñas más viejas, las anteriores a 1970, las pagará este año a 1,6 euros el kilo, mientras que las 'pata negra', las más especiales, podrían llegar hasta los 3,4 euros: «No hay uva pero la que queda es de calidad, las perdidas por mildiu son tremendas y si queremos seguir contando con viticultores hay que estar también en los momentos difíciles», apuntan desde Riscal.

La producción de los viñedos de edades intermedias (plantadas a partir de 1970 hasta el año 2000) los pagará a 1.20 euros y las de los viñedos más jóvenes (a partir de 2010) a un euro.

Los precios de Marqués de Riscal nada tienen que ver con los anunciados por otras grandes compañías y que esta misma mañana han provocado una protesta de ARAG-Asaja en la sede del Grupo Rioja.

Preocupación en Asaja

'Sin viticultores no hay Rioja y sin precios justos no habrá viticultores'. Así rezaban los carteles que ARAG-ASAJA ha pegado en las inmediaciones de la sede de Grupo Rioja esta mañana. De esta forma, la organización agraria quiere expresar su rechazo y el de todos los viticultores de Rioja a los precios irrisorios que están ofreciendo algunas bodegas por las uvas.

El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha denunciado que, pese a que en esta campaña la producción de uva es sensiblemente inferior que en años anteriores y con el doble de costes, algunas bodegas con gran capacidad de compra están ofreciendo apenas unos céntimos más a los viticultores lo que, sin duda, dará la puntilla a un sector que acumula ya 6 campañas de pérdidas.

«Los precios que estamos conociendo estos días no van en consecuencia con la situación del sector. De seguir así, esta será la vendimia de la vergüenza», ha señalado Fonseca, «muchos viticultores van a recibir menos por su cosecha que en campañas anteriores porque los costes de producción se han disparado debido a la subida de precios de los tratamientos contra el mildiu.

Una situación insostenible que, de nuevo, tendrán que pagar los viticultores. Tanto es así que, ARAG-ASAJA desde antes de que comenzara la vendimia en las zonas más tempranas, hizo un llamamiento a la responsabilidad del sector comercializado con el esfuerzo realizado por los viticultores. Un esfuerzo basado en un ajuste importante de rendimientos por debajo de los 5.850 kilos por hectárea y en una apuesta importante por mantener la calidad a base de tratamientos contra enfermedades.

«Ojalá estuviéramos aquí no para denunciar estos precios de vergüenza sino para celebrar que los viticultores han recuperado la rentabilidad», ha señalado el secretario general de ARAG-ASAJA, «pero esto no es así. Muchos viticultores se plantearán abandonar, ya lo están haciendo».

Acciones futuras

Fonseca ha recordado que el sector necesita de soluciones realistas y eficaces, de ahí las propuestas que ARAG-ASAJA ha presentado tanto en la Interprofesional del Vino como en el Consejo Regulador. «Es el caso de las medidas de ajuste de la masa vegetal, una medida necesaria como también lo es el apoyo del sector comercializador».

Un apoyo que de no demostrarse en esta campaña podría tener consecuencias de cara a la aprobación de los próximos presupuestos del Consejo Regulador. «Vemos muy difícil y así lo manifestamos en el pasado pleno del Consejo, pedir a los viticultores un esfuerzo económico para los presupuestos si no vemos reciprocidad en el sector comercializador».