LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Ruiz, tercera generación de Viña Ijalba, con Pedro Salguero, enólogo, en la mesa de selección Justo Rodriguez

La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad

La perfecta meteorología y las buenas previsiones levantan el ánimo en un inicio tranquilo y sin presión sanitaria

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:28

Con el 80% en la «cazuela», Gorka Etxebarría (Bodegas Burgo Viejo, en Alfaro) tiene prácticamente la labor hecha:«Nos quedan las garnachas, a ... las que hemos decidido esperar un poquito más y para la semana que viene dejaremos seguramente el viñedo singular y alguna parcelita pero ya lo tenemos...». El enólogo, como todos, empieza a estar parcialmente satisfecho:«No hay uva, y estoy hablando de rendimientos de 2.500 kilos por hectárea de media, pero sí es buena». Etxebarría destaca el año para el graciano, ya en bodega, como «espectacular» y cree que también lo será para las garnachas: «Las amplitudes térmicas entre día y noche de estas dos semanas han venido muy bien y, como siempre, la variedad que más sufre en nuestra zona es el tempranillo por el equilibrio entre frescura, pH y acidez». «La sanidad está siendo excepcional –continúa– y creo que vamos a tener vinos muy buenos pero apenas un 'par de cántaras'», concluye entre risas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  3. 3 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  4. 4

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  5. 5 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad

La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad