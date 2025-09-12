Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas Se había solicitado ayuda, a través de la oficina virtual, para 1.307 parcelas de viñedo correspondientes a 784 beneficiaros

La Rioja Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:17 | Actualizado 09:30h. Comenta Compartir

Un total de 764 viticultores van recibir ayudas para compensar los problemas de comercialización y la pérdida de renta de las explotaciones vitícolas acogidas a la DOCa Rioja en la comunidad de La Rioja. Según publica el Boletín Oficial de La Rioja, han sido admitidas 1.264 solicitudes y afectarán a una superficie de 1.184 hectáreas.

Se había solicitado ayuda, a través de la oficina virtual, para 1.307 parcelas de viñedo correspondientes a 784 beneficiaros y para un total de 1.220 hectáreas.

El 14 de agosto de 2025 se publicó la propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas en régimen de minimis para compensar estas pérdidas y, este viernes, la Consejería ha publicado en el BOR el listado de los beneficiarios definitivos, tras el estudio de las alegaciones presentadas y considerando las nuevas renuncias.

Dos grupos con dotaciones económicas diferentes

La Orden AGM/42/2025, de 16 de julio, por la que se dictan las bases reguladoras para la solicitud de estas ayudas establecía dos grupos con dotaciones económicas diferenciadas, por un lado los que acreditaran estar de alta en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia del sector agrario y, por otro, los que no estén de alta en dicho régimen de cotización o no lo acrediten.

Teniendo en cuenta esta diferenciación, según detalla el BOR, se conceden subvenciones a las 438 solicitudes correspondientes a 257 beneficiarios por un importe de 1.614.867,93 euros, para lo que se compromete y dispone de un gasto de 1.614.867,93 euros.

Asimismo, se concenden subvenciones a las 826 solicitudes correspondientes a 507 beneficiarios por un importe de 2.832.498,88 euros, para lo que se compromete y dispone de un gasto de 2.832.498,88 euros, del presupuesto de gastos de esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente para el año 2025.

Se han denegado los 21 expedientes correspondientes al grupo 1 y los 22 expedientes correspondientes al grupo 2 por no cumplir las condiciones y requisitos de admisibilidad o por haber renunciado.