Uvas blancas en una viña riojabajeña. Justo Rodríguez

Las ayudas para compensar la comercialización llegarán a 761 viticultores riojanos

El Gobierno regional repartirá 4,5 millones de euros entre los beneficiarios

La Rioja

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:15

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 14 de agosto, la resolución provisional de las ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente para compensar los problemas de comercialización y pérdida de renta de las explotaciones vitícolas acogidas a la DOCa Rioja en la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, en primera instancia y una vez que se realicen las comprobaciones en campo, beneficiarán a 761 viticultores riojanos que recibirán un total de 4.424.252 euros, lo que supone 69.527 euros más que en la campaña anterior.

La Consejería recibió solicitudes de ayuda para 1.307 parcelas de viñedo, de las que finalmente siete renunciaron y otras 44 han resultado no admisibles, entre otros motivos, por no presentar un buen estado vegetativo.

El objetivo de esta medida, que afecta a una superficie total de 1.178 hectáreas, es paliar la pérdida de renta de los viticultores profesionales que no han logrado encontrar bodega compradora de sus uvas a precios de rentabilidad y complementa al resto de líneas de apoyo dirigidas al sector con el objetivo de contribuir a restablecer el equilibrio en el mercado vitivinícola, recuerda el Gobierno en una nota de prensa.

Estas ayudas se suman a las ofrecidas para cosecha en verde, que han beneficiado a 1.037 viticultores profesionales riojanos con ayudas por valor de más de 12 millones de euros.

Plazo de alegaciones

Los solicitantes incluidos en esta propuesta provisional dispondrán de cinco días desde este jueves para presentar las alegaciones que estimen oportunas. La resolución definitiva se trasladará al Consejo Regulador de la DOCa Rioja para que proceda a eliminar la superficie subvencionada la producción equivalente a los rendimientos amparados en la campaña 2025/2026.

La Consejería de Agricultura recuerda a los beneficiarios de las ayudas a las dificultades de comercialización que las uvas deben continuar en la viña hasta el 15 de noviembre, y que habrá un equipo de seis técnicos de campo que realizarán las comprobaciones en todas las parcelas, siendo necesario continuar con las labores y el manejo del viñedo para que lleguen a esa fecha en buen estado vegetativo.

Te puede interesar

