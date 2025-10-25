El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admite a trámite un nuevo recurso contra el parque eólico de Labraza El recurso fue presentado por la Junta Administrativa de Labraza junto al Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:39

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el segundo recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el proyecto del parque eólico de Labraza, promovido por Aixeindar. Este nuevo recurso se suma al primero, presentado en 2024, con el que se impugnó la autorización administrativa previa del mismo proyecto.

«La admisión de este segundo recurso supone un paso importante en la defensa del territorio, del bienestar vecinal y del patrimonio natural y paisajístico de la zona», explica en un comunicado la Junta Administrativa de Labraza.

En esta segunda presentación, el recurso se centra en la aprobación definitiva del Plan Especial del parque eólico, al considerar que dicha aprobación se realizó sin la debida información pública, sin el estudio de impacto ambiental estratégico requerido y sobre terrenos protegidos por su valor natural.

La Junta Administrativa de Labraza recuerda que, en el primer contencioso, «ya se denunciaron irregularidades en la tramitación, como el fraccionamiento del proyecto para evitar una evaluación ambiental conjunta, la insuficiencia de los informes ambientales y la afección al bienestar de los vecinos por la proximidad de los aerogeneradores al núcleo habitado».

Ambos recursos han sido impulsados por la Junta Administrativa de Labraza con el apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que, según indica el comunicado, comparte la preocupación por las afecciones paisajísticas y ambientales que estos proyectos pueden tener sobre el entorno vitivinícola y rural de la zona.

Por último, la administración de Labraza considera incongruente «la imposibilidad de instalar placas solares en sus tejados, así como un sinfín de restricciones por el impacto visual que estas supondrían en el pueblo medieval, y por el contrario las instituciones promuevan una industria energética a las puertas de sus casas apropiándose de sus terrenos comunales».