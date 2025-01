La eólica crece en Álava, Navarra y Aragón mientras La Rioja cumple un año de moratoria

El 24 de enero de 2024, el Gobierno de La Rioja promulgó unas medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje entre las que destacaba la suspensión de «todos los procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable ... relativo a las instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación».

Esta decisión, un año después, continúa vigente a la espera de que el Parlamento de La Rioja apruebe la Ley del Paisaje, cuyo proyecto ya se ha presentado y recibido alegaciones (incluso una enmienda a la totalidad por parte del PSOE), aunque su trámite tardará unos meses. Una vez se saque adelante, se dejarán negro sobre blanco todas las exigencias para el sector de las renovables en La Rioja, una de las comunidades que ha puesto la protección del medioambiente por delante del beneficio económico de las renovables y las exigencias europeas de descarbonización. En este impasse, el Ejecutivo regional también anunció en septiembre un impuesto para las grandes infraestructuras de generación que ha levantado ampollas en el sector.

Los ocho nuevos molinos de Oyón Receptor de energía NAVARRA Viana Labraza Yécora ÁLAVA Oyón Logroño Situación de los molinos Los ocho nuevos molinos de Oyón Receptor de energía NAVARRA Viana Labraza Yécora ÁLAVA Oyón Logroño Situación de los molinos Los ocho nuevos molinos de Oyón Receptor de energía Situación de los molinos NAVARRA Labraza Viana Yécora ÁLAVA Oyón LA RIOJA Logroño

Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica, asegura que «aunque a nadie le gusta que le impidan llevar a cabo sus proyectos, en La Rioja no había muchos en tramitación». «Lo que preocupa en el sector, más que la moratoria, es que no haya diálogo, que un día se decida que el enemigo son las renovables», recalca. Además, recuerda que los impuestos a las renovables «acabarán repercutiendo en el cliente».

Mientras se dirimen los últimos flecos de la futura ley regional, otras comunidades vecinas no han dejado de crecer en este ámbito. Especialmente significativos son los avances en el campo de la energía fotovoltaica y eólica, con Aragón como motor de este cambio, vinculado a un fortalecimiento del sector industrial. En esta comunidad los proyectos suman miles de millones de euros, mientras que en Navarra, especialmente en la Ribera, se añaden nuevas instalaciones (hay siete aprobadas y 20 en tramitación que casi duplicarían la actual producción eólica de la Comunidad Foral).

Willstedt asegura que «La Rioja puede decir que no quiere eólicas, pero no vive en una burbuja. Las afecciones visuales, por ejemplo en Labraza, las va a tener, pero además no va a generar riqueza en su comunidad. Así que una moratoria en una comunidad rodeada de otras donde se está desarrollando no parece muy brillante, pero no es mi objetivo criticar. Creo que debe haber un debate a fondo sobre el territorio, pero un debate igual en toda España», apunta.

Willstedt cita la nueva instalación en Álava, que tras veinte años sin proyectos, ultima la puesta en marcha de las obras de un gran proyecto en Oyón, a las puertas de La Rioja, aunque hay más parques en tramitación.

Serán ocho los aerogeneradores de gran tamaño (200 metros de altura) que se instalarán en los núcleos de Labraza y Barriobusto. El 12 de febrero está convocado un pleno ordinario en el consistorio riojano-alavés durante el que se votará un proyecto que ronda los 50 millones de euros de inversión y que ya cuenta con el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y la pertinente declaración de impacto ambiental.

La previsión es que, tras la aprobación, la promotora comience en primavera unas obras que añadirán nuevos elementos a un paisaje del norte de La Rioja ya pespunteado desde hace dos décadas en la zona navarra por 95 aerogeneradores perfectamente visibles desde la capital y desde gran parte del valle del Ebro.

Ese parque, que cubriría las necesidades de 30.000 hogares, está impulsado por Iberdrola y por el Ente Vasco de la Energía y ya ha sorteado cientos de alegaciones, aunque ha sido judicializado por la Junta Administrativa de Labraza y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

«Ese parque eólico tiene un claro componente político. El PNV mantenía una orientación clara hacia las renovables hasta que decidió imitar al Gobierno de Navarra, según han explicado ellos mismos. Hay más política que necesidad energética», asegura Albert Calduch, abogado experto en medio ambiente que defiende los intereses de la Denominación en este asunto. «El caso está en lo Contencioso y creemos que hay argumentos suficientes para la nulidad, empezando por que a la Junta Administrativa de Labraza se le ha ninguneado ya que presentó un informe negativo que fue considerado una alegación más», incide. Cuando la sentencia llegue, puede que el proyecto de construcción ya haya dado comienzo, aunque el letrado recuerda que «por mucha autorización y declaración aprobada, en vía legal se puede desestimar el parque eólico».

De momento, toca esperar a esta resolución y también a la futura Ley del Paisaje riojana, que acotará geográficamente la instalación de estos parques de energía renovable y delimitará la política regional en un aspecto que en comunidades vecinas ha sido visto como clave para el desarrollo económico.