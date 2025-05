La cantante Aitana Ocaña, de 'finde' por La Rioja: «¿Vas a quedarte?»

Iñaki García Logroño Lunes, 12 de mayo 2025, 11:27 Comenta Compartir

Sorzano se preparaba para vivir un fin de semana de mayo al uso. Las comuniones tomaban la palabra, en este caso las de Ángela, Irene y Gabriel, con el deseo de que el clima no hiciera de las suyas y de que el agua no desluciera la celebración. Lo que no se podían esperar los vecinos de la localidad era compartir ese momento con una cantante ilustre. Aitana Ocaña estaba alojada en una casa rural del municipio y no dudó en hacerse fotos con sus fans riojanos.

La catalana estaba de visita en tierras riojanas con motivo de la despedida de soltera de una amiga de toda la vida: Marina. Así lo ha recogido la propia intérprete en un post de 'TikTok' en el que aparece junto a todos sus acompañantes al ritmo de uno de sus temas, '6 de febrero', junto a un texto que reza: «En poquito se casa la primera de mi grupo de amigas de siempre. Ayer, de despedida de soltera por Logroño».

Así, y aunque en sus redes sociales no aparezcan imágenes de la capital riojana, de sus palabras sí se desprende que la estancia incluyó una visita por la ciudad. Donde sí que ha quedado registrada su presencia ha sido en Sorzano. De hecho, el propio Ayuntamiento de la localidad no ha dudado en colgar un mensaje en instagram para hacerse eco de ello. «Las comuniones han tenido un final feliz porque los niños de Sorzano han conocido por sorpresa a su cantante favorita, Aitana, en las inmediaciones de las antiguas Escuelas», se expone. «La cantante, compositora y actriz catalana ha elegido nuestro pueblo para disfrutar de este fin de semana y queremos darle las gracias por ello», se añade.

De igual manera, los responsables de las redes sociales del Consistorio lamentan que su estancia no haya coincidido «por un fin de semana» con la Fiesta de las Doncellas. «¡Estamos seguros de que le hubiese encantado!», se afirma antes de aprovechar el mensaje para invitarla a conocer el entorno «en cualquiera de los días señalados como son las Fiestas de las Doncellas el tercer domingo de mayo, el tradicional reparto de bollos con chorizo en nuestras Fiestas en honor a la Virgen del Roble en verano o a nuestro mercado tradicional navideño con visita al famoso Belén Mecánico de Sorzano».

La invitación concluye con una interpelación directa a la intérprete: «Como dice una de las canciones de una de las artistas más importantes del panorama musical nacional actual… ¿Vas a quedarte, Aitana?».

«Muy maja»

La estancia de Aitana y su grupo de amigas se prolongó desde el viernes hasta el domingo y el lugar elegido para hospedarse fue 'Casa Josephine' de Sorzano, una casa rural regentada por Pablo López Navarro, quien reconoce que previamente ha su llegada ya sabían que la cantante se iba a hospedar en su alojamiento. «Lo sabíamos desde el principio», cuenta para después explicar que han preferido llevar esa visita con discreción.

La casa rural tiene una capacidad para doce personas y, aunque López Navarro afirma no conocer «exactamente» cuál era el número exacto de acompañantes de Aitana, sí que asegura que el trato tanto con ella como con el resto del grupo resultó «muy agradable» en todo momento. «Han sido majísimas», concluye el responsable de la casa rural.