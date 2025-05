Feligreses de Santa Teresita reclaman al obispado que la iglesia no pierda la condición de parroquia

La propuesta del obispado de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para dar nuevos usos a la iglesia de Santa Teresita y ... que se convierta en la sede de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la capital riojana no ha gustado en absoluto a los feligreses de este céntrico templo. Porque este planteamiento, tal y como adelantó hace diez días Diario LA RIOJA, puede suponer que Santa Teresita pierda su condición de parroquia, lo que ha generado un profundo malestar entre quienes acuden a las eucaristías así como entre el vecindario de la zona.

De hecho, en los últimos días han aparecido carteles en los exteriores de la iglesia ubicada en la confluencia de las calles Somosierra y Menéndez Pelayo que dicen 'Parroquia sí' o 'No al cierre a la parroquia de Santa Teresita'. El templo en todo momento seguirá abierto al culto religioso «y la decisión definitiva todavía no se ha tomado», aseguran portavoces oficiales de la diócesis, que no quieren «ni adelantar acontecimientos ni hacer conjeturas». La propuesta «continúa en estudio» y las reuniones del obispo con el consejo parroquial del templo «seguirán produciéndose», añaden.

Sin embargo, feligreses y vecinos no están de acuerdo con ese planteamiento, que obedece en principio a una posible reestructuración de las parroquias e iglesias de Logroño debido al descenso en el número de feligreses en las eucaristías y a los problemas de la diócesis para encontrar curas. «Pero lo que nos cuesta entender es que Santa Teresita, que ha sido la madre de otras parroquias que han nacido después como Sagrada Familia, Jesuítas, Santo Domingo de Silos o San Pablo, pueda dejar de serlo. Se puede crear un problema donde no lo hay», asegura un veterano feligrés.

«La propuesta del obispado no nos parece la más prudente, sin estar en contra de las cofradías» Luis Ángel Moral Párroco de Santa Teresita

En este sentido, desde que este periódico publicó la noticia se han sucedido las llamadas al 'Teléfono del lector' por parte de personas expresando su opinión contraria a que Santa Teresita deje de ser parroquia «cuando aquí la feligresía siempre ha respondido y ha hecho aportaciones importantes para acometer obras». De hecho, «con el párroco actual se han cambiado las ventanas, se han hecho reformas en la capilla, se ha organizado un pincho y un rastrillo solidarios para recaudar fondos, se ha creado un grupo de catequesis de comunión muchos años después... Y todo para que ahora nos dejen sin parroquia».

Ampliar Una feligresa coloca un cartel de protesta en la puerta. Juan Marín

El párroco, Luis Ángel Moral, aseguraba ayer que por parte del consejo parroquial de Santa Teresita se le había trasladado al obispado que la propuesta sobre el nuevo uso del templo «no nos parece la más prudente, sin estar en contra de las cofradías». Porque una de ellas, la de La Flagelación, tiene ahí la sede canónica. Precisamente, esta agrupación de cofrades por el momento se mantiene al margen de la polémica suscitada en las última semanas.

El estado en el que se encuentra la iglesia obligará a la diócesis a acometer reformas, sobre todo el arreglo del tejado y la cubierta para evitar que entre el frío y la lluvia y se generen humedades, antes de que el edificio sea la sede de la Hermandad de Cofradías, si finalmente sale adelante esa propuesta. Esto también ha provocado algunas reticencias entre los feligreses de Santa Teresita. «¿Quién va a pagarla ahora (la obra), las propias cofradías», decía una llamada al 'Teléfono del lector'. «¿Por qué no se han hecho antes unos trabajos tan necesarios?», se preguntaba otro feligrés. El obispado asegura que asumirá las obras «como ha sucedido en otros templos», pero todavía no hay plazos de ejecución.

Si la gestión del templo pasa a la Hermandad de Cofradías, ahí pasarían a guardarse algunos pasos de Semana Santa –ahora La Flagelación ya lo tiene ahí depositado– y la aspiración final sería hacer una exposición permanente para que el público pueda contemplar las imágenes. «Se pueden hacer cosas, pero sin crear un problema donde no lo hay», concluye otro vecino de la zona de Santa Teresita que al igual que otros muchos quiere «seguir teniendo mi parroquia».