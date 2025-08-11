Las exportaciones de vino caen casi el 8% en el primer semestre del año El mercado nacional, aun en negativo, se comporta algo mejor, pero Rioja pierde cuota en ocho de sus diez primeros países compradores

Alberto Gil Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 19:54 Comenta Compartir

No hay un atisbo de alegría en la comercialización de vinos de Rioja. Mal semestre de nuevo y las ventas ya están, en cifras interanuales, casi en el suelo de 234 millones de litros que se marcó en 2020 por la pandemia. El semestre comercial hay que calificarlo nuevamente de «malo», con un descenso respecto a los seis primeros meses del 2024 del 4,81% y con problemas en el mercado nacional, pero especialmente en la exportación.

En este sentido, con apenas 43 millones de litros de vino vendidos en el exterior en el primer semestre, las ventas exteriores bajan casi el 8% respecto al mismo periodo del 2024, mientras que el mercado doméstico se defiende algo mejor, aunque también baja el 1,52%. Por categorías, de enero a junio, salvo los grandes reservas (+8%), pierden posiciones todas las demás, con especial mención para genéricos y reservas con caídas en ambos casos de casi el 7%.

Blancos y tintos

Por colores bajan los rosados (–9%), aunque su volumen de producción es muy reducido, pero también lo hacen los tintos (–5%) e incluso los blancos (–2%), que, pese a que los dos últimos meses (mayo y junio) han sido positivos para estos vinos, no logran remontar en el conjunto del semestre.

En cuanto a los principales destinos de exportación, únicamente Canadá (+17%) y México (+10%) están en positivo, ya que las caídas son generalizadas en el resto de los diez primeros compradores y también en la agrupación del resto de países a partir del décimo. EEUU, con aranceles desde este mes del 15%, baja el 1,83%, mientras que Reino Unido, principal mercado, pierde el 11%. Alemania se deja el 5% y Bélgica y Suiza registran importantes descensos del 9%.

Qué está pasando

Los principales competidores nacionales, Rueda y Ribera del Duero, prácticamente planos, lo están haciendo mejor que Rioja, mientras que a nivel mundial el panorama tampoco invita demasiado al optimismo:«Las ventas mundiales están planas y lo cierto es que todos los países productores de vino están preocupados», explica el analista y consultor independiente de mercados Rafael del Rey (delreyawm.com).

El experto señala que «las ventas, por colores, van mejor en rosados –aunque no de España ni de Rioja– y en blancos que en tintos y también van mejor los espumosos que los vinos tranquilos». «Quizás sea esa la razón por la que las regiones más tradicionales, como Burdeos, que comenzó con destilaciones y luego con arranques importantes de viñedo, y Rioja lo están pasando peor».

«Las regiones más tradicionales como Burdeos o Rioja son las que peor lo están pasando» Rafal del Rey Consultor de mercados

En este sentido, el experto cree que las incertidumbres no ayudan, pero tampoco que los aranceles sean el único problema: «En EE UU hemos visto vaivenes por meses, por envíos de producto adelantados y luego parones, pero en general la tendencia es positiva». «Yo sigo pensando –continúa– que España y Rioja tienen allí una oportunidad porque, en igualdad de condiciones, podemos recortar cuota a Italia, que vende el 40% del vino que importa EE UU, y a Francia, que copa otro 21%».

Sí ve más problemáticos mercados como Reino Unido, clave para Rioja, y Alemania (tercero en volumen): «En Reino Unido ha habido un aumento de impuestos para todos los alcoholes a partir de 12,5 grados y eso perjudica al tinto frente a blancos y espumosos y en Alemania hay un problema económico, de gasto de los ciudadanos y, de hecho, caen todas las importaciones de vino».

Del Rey sí ve oportunidades en América Latina:«México crece para Rioja un 10% en el semestre y creo que se debería apostar por otros países donde el vino español se está posicionando muy bien como Colombia, Perú, República Dominicana o Brasil y que, sin embargo no están entre los principales diez destinos de Rioja».

Asimismo, advierte del tipo de producto: «Hay un claro crecimiento del consumo de vinos de bajo grado, sin alcohol y, sobre todo de cócteles de vino, con casos de éxito como el 'Portotonic' y, sobre todo, del Aperol y el Prosseco». «El problema –agrega– es que este tipo de productos no son de denominaciones de origen, pero estoy seguro que a los viticultores de Prosecco, que sigue yendo como un tiro, eso no les importa demasiado».